Трамп раскритиковал Иран со словами «они всегда такие злые»

Трамп назвал Иран разрушенной страной без будущего

Президент США Дональд Трамп, комментируя заявления верховного лидера Ирана Али Хаменеи о победе над Израилем, заявил, что у Тегерана нет будущего. Об этом он высказался в соцсети Truth Social.

«Они всегда такие злые, враждебные и несчастные, и посмотрите, что это им дало — выжженная, взорванная страна без будущего, разгромленная армия, ужасная экономика.... У них нет надежды, и будет только хуже!» — говорится в публикации. Трамп отметил, что думал над отменой санкций против Ирана, но теперь передумал.

Ранее Хаменеи заявил, что Иран победил Израиль и одержал верх над США. По его словам, Вашингтон не смог достичь результатов в ходе своих атак по иранской территории.