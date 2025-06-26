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13:30, 26 июня 2025Мир

Верховный лидер Ирана заявил о победе над США

Аятолла Хаменеи заявил, что Иран победил США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA (West Asia News Agency) / Handout via Reuters

Иран победил Израиль и одержал верх над США. Об этом в ходе своего обращения к народу заявил верховный лидер Исламской республики Али Хаменеи, передает Reuters.

«Мое второе поздравление посвящено победе иранского народа над американским режимом. США напрямую вмешались в войну, поскольку почувствовали, что если они это не сделают, то Израиль будет полностью уничтожен», — подчеркнул аятолла.

По словам Хаменеи, США не смогли достичь результатов в ходе своих атак по иранской территории.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал повторить удары по ядерным объектам Ирана в случае, если Тегеран не предоставит доступ к ядерным материалам. Он также выразил сожаление о необходимости предпринятых Вашингтоном действий.

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