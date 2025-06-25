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17:24, 25 июня 2025Мир

Трамп пообещал повторить удары по Ирану в одном случае

Трамп: США повторят удары по Ирану, если не получат доступ к ядерным материалам
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Charlie Riedel / AP

Президент США Дональд Трамп пообещал повторить удары по ядерным объектам Ирана в случае, если Тегеран не предоставит доступ к ядерным материалам. Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции после саммита НАТО. Трансляция доступна на YouTube-канале газеты The Washington Post.

«Американские удары отбросили на многие годы возможность Ирана разрабатывать ядерное оружие. Это может происходить бесконечно, если Иран не даст доступа к ядерным материалам», — подчеркнул политик.

Трамп также выразил сожаление о необходимости предпринятых Вашингтоном действий.

Ранее американский лидер заявил, что конфликт между Израилем и Ираном разрешился, стороны вряд ли возобновят атаки друг против друга. По словам политика, невероятная демонстрация американской мощи проложила путь к миру и «историческому соглашению о прекращении огня».

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