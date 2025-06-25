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17:12, 25 июня 2025Мир

Трамп высказался о новой войне Израиля и Ирана

Трамп усомнился, что война между Израилем и Ираном возобновится
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Brandon / AP

Конфликт между Израилем и Ираном разрешился, стороны вряд ли возобновят атаки друг против друга. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции на полях саммита НАТО в Гааге, трансляцию ведет The Washigton Post (WP).

«Наши удары по Ирану были очень и очень успешными. Думаю, война между Ираном и Израилем закончится. Не думаю, что они возобновят атаки друг против друга (...) Эта невероятная демонстрация американской мощи проложила путь к миру и историческому соглашению о прекращении огня», — отметил глава государства.

По мнению Трампа, обе стороны конфликта устали. Он также выразил уверенность в том, что Иран не возобновит свою ядерную программу.

Ранее Трамп заявил, что гордится Израилем, поскольку страна вернулась к соблюдению установленного режима прекращения огня с Ираном.

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