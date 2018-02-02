Российские интернет-пользователи изобрели новый язык

Русскоязычные пользователи Twitter запустили флешмоб, в котором шутят об особенностях языка разных профессий, городов и многих других общностей.

Юзеры используют стандартную конструкцию: имитируют разговор двух людей, один из которых спрашивает «Ты откуда» или «Ты кто», а затем просят сказать что-нибудь на своем языке.

— свитер с олегом (@oleg__lego) 01 февраля 2018, 17:14

— город на краю мицелия (@CommanderShally) 01 февраля 2018, 17:26

Позднее к флешмобу присоединились бренды российских компаний.

Впервые подобные шутки появились еще в 2015 году. Тогда пользователи иронизировали над различиями в общении жителей разных российских городов.

В январе пользователи Twitter принялись сравнивать погодные условия в разных городах России. На флешмоб юзеров подтолкнул житель Красноярска, который захотел «погреться» в Антарктиде.

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