В сети вспомнили самые позорные ситуации на школьных уроках

Пользователь Twitter с ником @sewkx рассказал историю, о которой он не может забыть с шестого класса. Его одноклассница во время урока прочла слово «организм» как «оргазм». Чтобы успокоить девочку, учитель сказал ей, что о ее проколе через две недели все забудут.

«Прошло девять лет, и я до сих пор помню это, Даниэль. Я прекрасно помню. Надеюсь, ты это видишь», — понадеялся @sewkx.

В комментарии пришли ученики его школы, которые так же, как и он, очень хорошо помнят казус на уроке. «Я помню, как эта история словно лесной пожар распространилась по всем шестым классам», — вспомнила его @torfortuna, которая училась в той параллели.

Оказалось, что подобная ошибка не уникальна. «О, мальчик в моем классе сделал то же самое, и иногда я случайно вспоминаю и умираю от смеха», — пишет @yarnguardian.

Воспоминание американца побудило и других микроблогеров вспомнить инциденты в школе, заставившие покраснеть их и окружающих.

«В четвертом классе одна из девочек в моем классе прочла "Филиппины" как "Филиппенис" (в английском языке вторая часть слова "Филлипины" по произношению схожа со словом penis — прим. «Ленты.ру»), и мы все смеялись», — делится пользователь @mollyschmitz23.

Школьные воспоминания приобрели масштаб флешмоба. Пользователи один за другим описали неловкие ситуации, в которые попадали они и их одноклассники. «Во время урока по половому воспитанию меня спрашивали, кто мастурбировал в актовом зале перед всеми учениками. На что я спросил: "Это что, какое-то игровое шоу на четвертом канале?" — пишет @originalsinart.

Еще одна пользовательница рассказала, как во время классной игры получила слово clock (часы), которое должна была записать на бумаге. «Я получила слово, и я записал его как C O C K (член). Я даже не поняла, что я пропустила L, пока все не засмеялись, и я должна был спросить учителя, почему все смеются. Я была опозорен», — вспоминает @easekaity.

Взрослые также вспомнили, как детьми путали trust («доверие») и thrust («унитаз»), а также tests (тесты) с testes (яички). Они отмечают, что такие ошибки забыть невозможно. Пользователи оставили сотни комментариев, а первоначальный пост ретвитнули больше 40 тысяч раз.