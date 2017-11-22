Интернет и СМИ
 
Последние новости
Путин поручил подготовить экономику к переходу на военные рельсы
Похожий на пенис батон хлеба вызвал скандал в австралийской католической школе
Девушки массово раздвинули ноги
Российские заключенные начнут кормить себя сами
Появилось видео захвата Генпрокуратуры ЛНР
В Тбилиси завершили спецоперацию по поимке террористов
Захарченко попросили возглавить ЛНР и снова создать Новороссию

Девушки массово раздвинули ноги

Перейти в «Мою Ленту»

В Instagram набрал популярность вуменспрединг. По аналогии с менспредингом, когда мужчины сидят широко расставленными ногами, девушки нарочито раздвигают ноги, фотографируют это на камеру и размещают в соцсетях. На новый тренд обратил внимание британский таблоид The Sun.

Сотни девушек из разных стран принимают характерную для многих мужчин позу, подкрепляя его волевым выражением лица для брутальности.

#womanspreading

A post shared by Oliver Wennblom (@wennblommarn) on

Некоторые используют модный тренд, чтобы продемонстрировать свою сексуальность.

My @beautycon look 🙅🏽🌅✊🏽

A post shared by Shan Boodram (@shanboody) on

A post shared by Eli. (@azora.katt) on

A post shared by WOLF x LION (@thewolfxlion) on

Однако большинство участниц флешмоба отнеслись к нему с юмором, и как могут пародируют мужчин. В частности, их манеру раздвигать ноги в метро и мешать другим.

Отмечается, что одной из начинательниц вуменспрединга стала модель Белла Хадид.

A post shared by Bella Hadid (@bellahadid) on

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
‘Woman spreading’ is the latest pose to take Instagram by storm… but are you a fan?
Хвастающиеся беременными животами девочки-подростки шокировали интернет
Московское кафе предложило скидку по размеру груди и попало под шквал критики
Эмили Ратаковски расстроила ее отфотошопленная грудь на обложке журнала
Китайцы принялись массово выдавливать «сердечки» из женских грудей
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0621 ноября

Сочный кусь

В чем секрет любви интернета к котам
17:3921 ноября

Мужчина назвал женский оргазм мифом и пожалел

15:2821 ноября

Шоу про скользящих в латексе японцев пленило западных зрителей

10:58Сегодня

Известное телешоу уличили в обмане зрителей

Интернет и СМИ00:06 9 ноября

«Я выбираю жить в кайф»

Российских блогеров учат зарабатывать на примере американцев
19:3021 ноября

Пользователи AliExpress оказались под угрозой

15:1720 ноября

Ужаленный смертоносным португальским корабликом оператор помочился на себя

06:0021 ноября

Полуголые белорусские девицы поманили геймеров в Минск и вызвали ненависть

Интернет и СМИ00:2026 октября

«Узаконить гей-браки, проституток, казино и эвтаназию»

Бывший мэр поел у Стерлигова, стал геем и пошел в президенты
20:4721 ноября

У мема «неверный парень» обнаружилась неожиданная и захватывающая предыстория

10:5216 ноября

В сети поиздевались над казахским конкурсом красоты «Мисс Орал»

00:1521 ноября

Наставники немецкого «Голоса» не узнали известную певицу даже после разоблачения

Россия
«Для них история — игрушка с лозунгом "Вперед! На Берлин!"»
Почему школьник из Нового Уренгоя был прав, пожалев солдат вермахта
Дошел до Берлина
Школьник пожалел солдата вермахта, а его затравили всей Россией
Развлекающихся следователя и прокурора избили и ограбили в Казани
Смоленские врачи 20 минут наблюдали за смертью пациента
Накрыло: на Урале произошел мощный выброс радиации
Уровень загрязнения в Челябинске превышен в сотни раз
Из плоти и стали
Что мы не знаем о ветеранах Афгана и Чечни
Кремль отреагировал на задержание сенатора Керимова
Все материалы
Мир
Моя семья
Легендарный маньяк и его культ кровавых убийц держали в страхе всю Америку
Чарльз МэнсонКонец маньяка: Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Легендарный убийца не дождался великой межрасовой войны
Иракские ополченцы решили убивать американских солдат
Генерал Ратко Младич получил пожизненное
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Турция объявила сроки поставки российских С-400
Сенатора Керимова решили подержать во французской тюрьме еще сутки
Все материалы
Бывший СССР
Сидите ровно: Луганск захватили вооруженные люди в масках
Глава ЛНР продолжает конфликтовать с МВД
Появилось видео захвата Генпрокуратуры ЛНР
В Тбилиси завершили спецоперацию по поимке террористов
Захарченко попросили возглавить ЛНР и снова создать Новороссию
Из Донецка в Луганск выехала бронетехника
Украинцы воспользовались хаосом в Луганске и пошли в наступление
Операцию по ликвидации террористов в Тбилиси показали на видео
Все материалы
Экономика
Перегрелись
Почему Норвегия отказалась от нефтяных триллионов
Суд привлечет Агентство по страхованию вкладов к спору Центробанка с «Югрой»
Давайте качать деньги
Что поможет России отказаться от нефти
Около 40 процентов коньяка в России оказались подделкой
Путин поручил подготовить экономику к переходу на военные рельсы
США ополчились на российских металлургов
Бинбанк занял первое место в «Юзабилити-рейтинге интернет-банков 2017»
Все материалы
Силовые структуры
Дмитрий ЗахарченкоЗаписки миллиардера
Секреты успеха полковника Захарченко
Решили на троих
Известный питерский художник погиб из-за ревности студентки
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
«Богатые русские дети» устроили гонки по разделительной Кутузовского проспекта
Российские заключенные начнут кормить себя сами
Главу Роспромбанка обвинили в мошенничестве на 756 миллионов рублей
Похоронный агент выкрал и закопал тело ради премии
Все материалы
Наука и техника
Абсолютное возмездие
Россия, США и Китай готовятся к третьей мировой войне
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
«Это восприняли как наказание»
Неизвестная история борьбы России и Запада
Названа неожиданная опасность грязного воздуха
Пересаживающий головы хирург пообещал бессмертие
В России спустя четыре года вспомнили о донных ракетах
Второй за неделю военный самолет США потерпел крушение
Все материалы
Спорт
«Обмариборились»
«Спартак» упустил победу в концовке и усложнил себе жизнь в Лиге чемпионов
Россию лишили еще одного золота Олимпиады в Сочи
Киберспортсмен станет пилотом «Формулы-1»
Трехкратная олимпийская чемпионка обвинила врача сборной США в домогательствах
Россиянин Тарасенко оформил хет-трик Горди Хоу в матче НХЛ
В Европе вступились за наказанных российских лыжников
Найдено тело трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу
Все материалы
Культура
Признак оперы
Как Дмитрий Хворостовский стал главным оперным певцом России
Циркуль в глаз
Судьба еврейского художника: от украинских сказок до нацистской выставки
«Происходящее — форма женского освобождения»
Йоаким Триер о мистической драме про лесбийскую любовь и Бога
Эмилия Кларк грязно высказалась о сексе в «Игре престолов»
Создатель «Истории игрушек» ушел из Pixar из-за любви к поцелуям
Маликов объяснил исчезновение поста про смерть Хворостовского
Глава Свердловской области пригрозил рэперу Гнойному подзатыльником за СПИД
Все материалы
Интернет и СМИ
Сочный кусь
В чем секрет любви интернета к котам
Мужчина назвал женский оргазм мифом и пожалел
Известное телешоу уличили в обмане зрителей
Пользователи AliExpress оказались под угрозой
Полуголые белорусские девицы поманили геймеров в Минск и вызвали ненависть
У мема «неверный парень» обнаружилась неожиданная и захватывающая предыстория
Наставники немецкого «Голоса» не узнали известную певицу даже после разоблачения
Все материалы
Ценности
Стою такая, вся в вельвете
Любимый материал американских сутенеров 1970-х снова в моде
Раскрыты мотивы женского шопинга в праздники
Платье Шараповой признали самым красивым теннисным нарядом года
УАЗ выпустит расписную «буханку» для скейтбордистов
Фаррелл Уильямс рассказал о кроссовках по цене автомобиля
Компанию H&M уличили в тайном сжигании 10 тонн одежды
Белое мясо
Российские модели в Китае торгуют наркотиками и умирают от истощения
Все материалы
Путешествия
Сдохнуть можно
Когда ночь в отеле рискует закончиться смертью
Пропавшую «Любовь Орлову» вынесло на пляж в Калифорнии
Горная текучка
Что россияне забыли на Кавказе
Рядом с мостом в Крым появится место для селфи
Ростуризм предупредил об угрозе терактов в ЕС и США в новогодние праздники
Российский бизнесмен разбился в Индии на параплане
Кадыров позвал россиян в Чечню на новогодние праздники
Все материалы
Из жизни
«Девочку из России тут никто не ждет»
История сибирячки, перебравшейся в Нидерланды
Во всем виноват буй
Она мечтала о круизе с секс-рабынями, но потерялась в море с боевой подругой
«Не надо меня спасать»
Звездный путешественник нашел тайное племя головорезов, ввязался в войну и выжил
Порнозвезда рассказала о неприглядной стороне секса на камеру
Британцы нашли в трудах Гитлера противоядие от политкорректности
Названы самые высокооплачиваемые модели мира
Эмилио Эстевес в роли Билли КидаМалыш на миллион
Легендарный головорез Дикого Запада передал привет из прошлого
Все материалы
Мистер Спок
Мы пощупали новейший Aston Martin Vantage и делимся первыми впечатлениями
Тест: какой автобренд круче
Угадываем компании, которые зарабатывают на нас больше остальных
Самые большие шины в мире
Огромные покрышки, которые подойдут даже машине Годзиллы
Из бананов и палок
Что получается, когда машины пытаются делать в Уганде, Кении и других странах
Тайванцы сделали 1360-сильный электросуперкар для бездорожья
У MINI появился багги с дизелем и карбоновым кузовом
Появилось первое изображение новой модели Infiniti
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
Это чисто Питер
Сколько стоят квартиры в воспетом Шнуром городе на Неве
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Московская пенсионерка пригрозила взорвать дом после ссоры с консьержкой
Квартирант убил хозяина жилья из-за требования прибраться
Названа сумма самого высокого налога на квартиру в Москве
Все материалы