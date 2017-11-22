Девушки массово раздвинули ноги

В Instagram набрал популярность вуменспрединг. По аналогии с менспредингом, когда мужчины сидят широко расставленными ногами, девушки нарочито раздвигают ноги, фотографируют это на камеру и размещают в соцсетях. На новый тренд обратил внимание британский таблоид The Sun.

Сотни девушек из разных стран принимают характерную для многих мужчин позу, подкрепляя его волевым выражением лица для брутальности.

A post shared by Louise Bulteau (@wholelottalouise) on Nov 19, 2017 at 4:25am PST

A post shared by JACQ THE STRIPPER (@jacqthestripper) on Oct 7, 2017 at 10:19am PDT

#womanspreading A post shared by Oliver Wennblom (@wennblommarn) on Sep 4, 2017 at 8:45am PDT

Некоторые используют модный тренд, чтобы продемонстрировать свою сексуальность.

My @beautycon look 🙅🏽🌅✊🏽 A post shared by Shan Boodram (@shanboody) on Aug 14, 2017 at 10:22am PDT

A post shared by Eli. (@azora.katt) on Nov 11, 2017 at 11:30am PST

A post shared by WOLF x LION (@thewolfxlion) on Aug 2, 2017 at 6:32pm PDT

Однако большинство участниц флешмоба отнеслись к нему с юмором, и как могут пародируют мужчин. В частности, их манеру раздвигать ноги в метро и мешать другим.

A post shared by Bojack Horselady (@cordeliadiamond) on Dec 9, 2016 at 12:39pm PST

Отмечается, что одной из начинательниц вуменспрединга стала модель Белла Хадид.