Московское кафе предложило скидку по размеру груди и попало под шквал критики

В сети обратили внимание на рекламную акцию столичного кафе «ДвижОК», администрация которого предложила клиенткам скидку, пропорциональную размеру их груди. Предложение было опубликовано в Instagram-аккаунте заведения. «Кто сказал, что мы не делаем трогательных акций? Дайте кассиру взглянуть на вашу грудь», — написали администраторы.

Необычная акция, гарантирующая совершеннолетним девушкам скидку от 10 до 50 процентов — в соответствии с размером их груди, вызвало негативную реакцию пользователей Twitter, которые массово принялись критиковать заведение. «А где скидка на нулевку? Ущемляют мои права, суки», — возмутился один из них.

Изображение: @names_are_funny

«Это, конечно, *** [дребедень] сексистская. Но скидочку в 50 процентов хочется», — отметил другой.

Некоторые принялись отсылать жалобы в администрацию социальной сети с просьбой удалить публикацию. В итоге пост «ДвижОК» был заблокирован. По словам пользователя с ником las0s, именно его сообщение заставило Instagram удалить рекламную акцию. «Блин, ребят, ору, я кинул жалобу на тот пост про скидку за размер груди, и его удалили», — похвастался он.

Представители «ДвижОК» заявили, что им очень жаль, если их затея кого-либо оскорбила. «Мы преследовали совсем иную цель. Но есть и хорошие новости: за время акции нашим предложением воспользовались 48 девушек», — отметили в заведении.