Хвастающиеся беременными животами девочки-подростки шокировали интернет

В сети обратили внимание на фотографии несовершеннолетних китаянок, демонстрирующих беременные животы в стриминговом приложении Kuaishou. Об этом сообщает Shanghaiist.

Скриншоты опубликованы в крупнейшей социальной сети Китая — Weibo. У аккаунта, который выложил снимки, 1,4 миллиона подписчиков, фотографии мгновенно распространились сначала по китайскому интернету, а затем по всему миру.

После негативной реакции пользователей администратор аккаунта удалил пост с фотографиями. Представители Kuaishou рассказали журналистам Shanghaiist, что после распространения скриншотов им пришлось заблокировать все аккаунты беременных подростков и связаться с полицией.

Скриншот: Weibo

Отмечается, что за последние несколько месяцев тенденция публично демонстрировать беременные животы захватила множество несовершеннолетних китаянок в возрасте от 14 до 16 лет. По слухам, девочки-подростки гордятся своими животами и с радостью участвуют в необычном флешмобе, пишет Shanghaiist.