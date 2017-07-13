Китайский бизнесмен запихнул сына в колготки ради рекламы своего товара

Китайский предприниматель Чэн Хунвэй (Cheng Hongwei) засунул 8-летнего сына в колготки, чтобы доказать их прочность потенциальным покупателям. Ролик был опубликован на YouTube-канале People's Daily, China.

На видео, которое слили в сеть клиенты Хунвэя, бизнесмен трясет парой колготок с ребенком внутри, приговаривая «очень хорошо, очень хорошо». «Заниматься бизнесом в последнее время непросто, а это видео демонстрирует нашим покупателям превосходное качество нашего товара», — объясняет предприниматель в конце ролика.

Пользователи китайской социальной сети Weibo неоднозначно восприняли креативную рекламу Хунвэя, отметив, что через несколько лет его ребенку будет стыдно за это видео. «Конечно, конечно! Я куплю эти колготки, только отпусти ребенка», — приводит Mashable слова одного из юзеров.