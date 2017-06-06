Cаудовская компания превратила женщин в бикини в надувные мячи из-за цензуры

Саудовская компания Saco с помощью фотошопа превратила женщин в бикини с рекламы бассейнов Intex в надувные пляжные мячи. Об этом во вторник, 6 мая, сообщает The Independent.

Как утверждается в материале издания, фотографии купающихся в бассейнах людей были выложены в Twitter-аккаунте SacoOffers, специализирующемся на публикациях специальных предложений от различных компаний.

Первым на необычную замену обратил внимание пользователь Twitter с ником SilentRuins. «Цензура в Саудовской Аравии — это чертовски весело. Женщина просто превратилась в мячик», — заявил он, за два дня собрав более 147 тысяч лайков и 88 тысяч ретвитов.

Сотрудники Saco не только превращают женщин в надувные мячи, но и наряжают детей и мужчин в однотонные водолазки, а лица девочек замазывают. В «онлайн-каталоге специальных предложений на Рамадан» опубликовано более 70 товаров с саудовской цензурой.

Отмечается, что на сайтах других стран продукция Intex сопровождается снимками мужчин, женщин и детей в купальниках и плавках. Без надувных мячей.

В Саудовской Аравии существует ряд правил, регулирующих появление женщины на публике. В частности, они обязаны носить черные абайи, скрывать лицо и оставлять открытыми только глаза.