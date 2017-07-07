Навязчивую рекламу превратили в винтажные постеры 80-х

Маркетинговое агентство Kindai выпустило расширение Social Ads Vintage Edition для браузера Google Chrome, превращающее навязчивые рекламные баннеры в винтажные постеры 80-х. Об этом сотрудники компании рассказали на специальном сайте.

Расширение основано на технологии AdBlock, но вместо блокировки рекламы трансформирует ее в анимированные плакаты в стилистике ретровейва.

Маркетологи также попросили пользователей сети оставлять свои предложения по замене рекламы на те или иные изображения. Например, лам или котов.

В марте компания Breather создала расширение для не желающих общаться с коллегами по работе. После его установки в правом верхнем углу браузера появляется кнопка с надписью Nope («Нет»). После ее нажатия браузер набирает телефон пользователя, чтобы тот мог сделать вид, что ему звонят и он больше не может продолжать разговор.