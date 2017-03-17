Создано приложение для избавления от надоедающих пустыми разговорами коллег

Американская компания Breather разработала расширение для браузера Google Chrome, которое способно отвадить от рабочего места надоедливых коллег по работе. Об этом сообщает The Independent.

После установки расширения в правом верхнем углу браузера появляется кнопка с надписью Nope («Нет»). При ее нажатии браузер набирает телефон пользователя, чтобы тот мог сделать вид, что ему звонят и он больше не может продолжать разговор.

Как отмечают создатели приложения, каждый офисный работник попадал в ситуацию, в которой коллеги начинали длинный разговор о политике или семье. Такую беседу многие не могут прервать из вежливости, несмотря на то, что зачастую это отвлекает от важных дел.

В феврале в сети появилось расширение для браузеров Go Rando, не позволяющее Facebook распознавать реакции пользователя под постами в ленте новостей. Разработчики приложения были уверены, что соцсеть использует информацию об эмоциях не только для улучшения новостной ленты, но и для таргетирования рекламы и прочих манипуляций с данными.