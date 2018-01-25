Девушки разделись в поддержку убитой московской студентки

Пользователи соцсетей запустили флешмоб в знак солидарности со студенткой ВШЭ Татьяной Страховой, ставшей жертвой убийства на почве ревности. Девушки начали выкладывать свои фото в белье или топлес с хештегом #этонеповодубить.

A post shared by ✨Дизайнер человеческих душ✨ (@meselyss) on Jan 25, 2018 at 1:12am PST

«То, что произошло, — просто в голове не укладывается. В Москве молодой парень убил, а потом несколько раз изнасиловал свою соседку по квартире, потому что "был влюблен" в нее, а она не отвечала ему взаимностью…» — написала одна из участниц флешмоба. «Ничто, повторю еще раз, НИЧТО не оправдывает насилие. Мне тяжело это все писать, но хочу поддержать #этонеповодубить. Выкладываю откровенное фото, потому что это мое личное дело», — добавила она.

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Некоторые участвуют во флешмобе, избегая обнаженки. «Учите ваших дочерей говорить нет. Учите ваших сыновей уважать это», — такой текст выведен на фоне книги на снимке одного из пользователей.

Авторы тематического аккаунта, посвященного трагедии, не поддержали идею блогерского сообщества: «Бабы, выставляющие свои жопы и сиськи под хештегом #этонеповодубить, ВЫ ******, РЕАЛЬНО? Устроили. Имейте уважение к мертвому, зверски убитому человеку. Вы поливаете грязью память о Тане». Некоторые пользователи выказывают сочувствие убийце, выкладывая фотографии с подписями о вине Страховой.

A post shared by Эдуард (@goridnidch) on Jan 25, 2018 at 1:13am PST

Во вторник, 23 января, в одной из московских квартир были обнаружены тела Артема Исхакова и Татьяны Страховой. Как следует из предсмертной записки молодого человека, он убил свою соседку из-за чувства ревности, несколько раз изнасиловал труп, а затем покончил с собой. Предсмертная записка Исхакова была опубликована им в социальной сети «ВКонтакте» и вызвала большой резонанс.

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