Бренды и чиновники отказались от индивидуальности ради российских спортсменов

Российские компании, ведомства и средства массовой информации запустили в соцсетях флешмоб в поддержку российских спортсменов, которые выступят на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом. Администраторы их страниц в социальных сетях «переодели» логотипы в нейтральную форму.

Инициатором акции #fromrussia стал банк «Тинькофф». За день до начала Олимпиады компания предложила всем, кто сочувствует российским спортсменам, добавить к логотипу подпись Supporting Athletes From Russia («Поддерживаем атлетов из России») и сменить обложку в социальных сетях на серую.

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К флешмобу подключились политические партии, а также десятки частных и государственных организаций и ведомств. Например, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и «Единая Россия».

К акции присоединились производители товаров и услуг. Так выглядит обновленный логотип мясокомбината «Таврия».

Поддержать российских спортсменов захотели и сотни обычных россиян. В рамках флешмоба «Лента.ру» сменила обложку профиля «ВКонтакте» на серый.

Олимпиада в Южной Корее стартует 9 февраля и продлится до 25 февраля. В результате допингового скандала допущенные к Играм отечественные спортсмены выступят в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».

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