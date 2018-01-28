Показана форма российских лыжников на Олимпиаде в Пхенчхане

Представлена форма российских лыжников, в которой они выступят на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Изображение опубликовано на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Форма выполнена в бордовом цвете, а надпись RUS, с которой россияне выступают на Кубке мира, будет заменена на OAR («Олимпийский атлет из России»). На форме не будет символики страны, так как это запрещено Международным олимпийским комитетом (МОК). Экипировщиком выступила фирма adidas.

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20 декабря был представлен логотип для российских спортсменов на Олимпиаде-2018. Он выполнен в форме белого круга, в который красными буквами вписано Olympic Athlete From Russia (OAR).

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. Принять участие в Играх смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к нарушению антидопинговых правил. Они смогут выступить в нейтральном статусе под олимпийским флагом.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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