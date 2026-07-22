В США раскрыли последствия войны с Ираном

WP: США столкнулись с острой нехваткой бюджетных средств на фоне конфликта с Ираном

Пентагон столкнулся с острой нехваткой бюджетных средств на фоне эскалации конфликта с Ираном. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой действующих и бывших американских чиновников.

Отмечается, что некоторые критически важные статьи финансирования могут быть исчерпаны уже в ближайшие недели. По данным собеседников издания, выделенные на 2026 год средства на военные операции ВМС и ВВС, которые направили на Ближний Восток авиацию и боевые корабли, закончатся уже к концу июля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана.

До этого стало известно, что у Пентагона начали заканчиваться деньги из-за продолжения США боевых действий против Ирана, военное ведомство уже вынуждено сокращать расходы.