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04:06, 22 июля 2026 (обновлено: 04:17, 22 июля 2026)Экономика

В США раскрыли последствия войны с Ираном

WP: США столкнулись с острой нехваткой бюджетных средств на фоне конфликта с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Пентагон столкнулся с острой нехваткой бюджетных средств на фоне эскалации конфликта с Ираном. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой действующих и бывших американских чиновников.

Отмечается, что некоторые критически важные статьи финансирования могут быть исчерпаны уже в ближайшие недели. По данным собеседников издания, выделенные на 2026 год средства на военные операции ВМС и ВВС, которые направили на Ближний Восток авиацию и боевые корабли, закончатся уже к концу июля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана.

До этого стало известно, что у Пентагона начали заканчиваться деньги из-за продолжения США боевых действий против Ирана, военное ведомство уже вынуждено сокращать расходы.

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