Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах столичного градоначальника. Об этом сообщает РИА Новости.

Собянин традиционно приехал на избирательный участок №90 на улице Николаева.

«Для меня сегодня очень ответственный день. По правде говоря, волнуюсь, как школьник, который пришёл на экзамены, экзамены, к которым готовился как минимум последние пять лет. Это действительно важный день, важный день для всего города, для всех нас, для Москвы», — заявил действующий мэр.

Мэр также поздравил москвичей с Днем города. «С праздником и с Днем города, друзья!» — добавил Собянин.

Кандидатами на выборах являются действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»), депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, бывший депутат Думы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии «Союз горожан».

9 сентября в России проходит Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 миллионов человек. За голосованием следят более 120 тысяч наблюдателей.

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