На Дальнем Востоке закончили выбирать власть и начали считать голоса

Голосование на избирательных участках самых восточных российских регионов России завершилось, там начался подсчет голосов. Об этом сообщает ТАСС. В других регионах голосование продолжается.

По состоянию на 13:00 по московскому времени голосование завершилось в Приморском и Хабаровском краях. В Приморье избирали губернатора края, более 250 депутатов в местные Думы, двух депутатов в законодательное собрание края и 12 глав населенных пунктов. В территориальной избирательной комиссии предоставили предварительные данные о явке: по подсчетам, голосовать пришли 26,55 процента избирателей. Для сравнения в 2014 года этот показатель составлял более 32 процентов.

Голосование на Чукотке, где выбирали губернатора, завершилось в 11:00 по московскому времени. В 14:00 закрылись участки в Якутии и Амурской области.

Из сибирских регионов по явке лидирует Кемеровская область: она составила 47,59 процента.

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В единый день голосования 9 сентября в 80 регионах России проходит более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 миллионов человек. За голосованием следят более 120 тысяч наблюдателей.

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