Путин оценил итоги выборов

Президент России Владимир Путин прокомментировал итоги прошедших 9 сентября выборов. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 10 сентября.
«Это, конечно, ресурс доверия от наших граждан на развитие регионов, муниципалитетов, страны в целом. Хочу вам всем пожелать удачи», — сказал глава государства.
По его словам, избирательная кампания прошла достойно. Президент отметил «достаточно высокую явку», организованность избирательного процесса и отсутствие серьезных нарушений. «Наверняка шероховатости какие-то были. С этим, безусловно, нужно разбираться», — добавил он.
Второй тур выборов, который состоится в ряде регионов, Путин назвал абсолютно нормальным явлением.
Ранее в понедельник в ЦИК РФ сообщили, что второй тур выборов глав регионов состоится в Хабаровском и Приморском краях, Хакасии и Владимирской области. Кроме того, итоги голосования были отменены на шести участках. В частности, нарушения были зафиксированы в Ульяновской, Московской, Владимирской областях и Бурятии.
9 сентября в единый день голосования в 80 регионах страны прошли более 4,7 тысячи выборов разного уровня.