Путин оценил итоги выборов

Президент России Владимир Путин прокомментировал итоги прошедших 9 сентября выборов. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 10 сентября.

«Это, конечно, ресурс доверия от наших граждан на развитие регионов, муниципалитетов, страны в целом. Хочу вам всем пожелать удачи», — сказал глава государства.

Материалы по теме Россияне отдали голоса. Что надо знать о выборах Прежний мэр столицы и самый молодой губернатор в истории

По его словам, избирательная кампания прошла достойно. Президент отметил «достаточно высокую явку», организованность избирательного процесса и отсутствие серьезных нарушений. «Наверняка шероховатости какие-то были. С этим, безусловно, нужно разбираться», — добавил он.

Второй тур выборов, который состоится в ряде регионов, Путин назвал абсолютно нормальным явлением.

Ранее в понедельник в ЦИК РФ сообщили, что второй тур выборов глав регионов состоится в Хабаровском и Приморском краях, Хакасии и Владимирской области. Кроме того, итоги голосования были отменены на шести участках. В частности, нарушения были зафиксированы в Ульяновской, Московской, Владимирской областях и Бурятии.

9 сентября в единый день голосования в 80 регионах страны прошли более 4,7 тысячи выборов разного уровня.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!