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Итоги выборов отменены на шести участках

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Итоги выборов отменены на шести участках, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в понедельник, 10 сентября, передает ТАСС.

«Имеется информация об отмене результатов голосования на ряде избирательных участков. В Ульяновской области — два, в Московской области — два, во Владимирской области — один, в Бурятии — один», — сказала она на брифинге по итогам голосования.

Она добавила, что в настоящее время идет проверка в Калмыкии, где на одном из участков, предположительно, был вброс бюллетеней.

Ранее в понедельник в ЦИК сообщили о проведении второго тура выборов в четырех субъектах — Хабаровском и Приморском краях, Хакасии и Владимирской области.

9 сентября в единый день голосования в 80 регионах страны прошли более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 миллионов человек. За процессом следили более 120 тысяч наблюдателей.

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