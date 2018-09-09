Явка в московских СИЗО составила почти 100 процентов

Явка на выборах мэра Москвы в столичных СИЗО составила 98,11 процента, рассказал руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Об этом сообщает ТАСС.

Его заместитель в штабе Вадим Ковалев уточнил в Twitter, что всего в СИЗО столицы проголосовали 2,4 тысячи человек.

Глава избирательной комиссии Московской области Эльмира Хаймурзина рассказала, что в СИЗО региона проголосовали около 90 процентов избирателей, передает ее слова ТАСС. По ее словам, отказов в голосовании не было.

На пост мэра Москвы претендуют пять человек: действующий градоначальник Сергей Собянин, Вадим Кумин от КПРФ, Михаил Дягтерев от ЛДПР, Илья Свиридов от партии «Справедливая Россия» и представитель «Союза горожан» Михаил Балакин.

За кресло губернатора Московской области борьбу ведут шесть человек: Лилия Белова от «Альянса зеленых», Андрей Воробьев от «Единой России», Кирилл Жигарев от ЛДПР, Борис Надеждин от Партии роста, Константин Черемисов от КПРФ и Игорь Чистюхин от «Справедливой России».

Всего в 80 регионах России проходит более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 миллионов человек. За голосованием следят более 120 тысяч наблюдателей.

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