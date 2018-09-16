В Приморье отметили рост явки во втором туре выборов главы региона

Явка избирателей в ходе второго тура выборов губернатора Приморского края превысила явку, которая фиксировалась в первом туре голосования. Об этом в воскресенье, 16 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя краевой избирательной комиссии Наталью Камаеву.

«Явка на 15:00 составила 23,23 процента», — уточнила Камаева.

Она отметила, что уже поступило десять жалоб, в том числе на незаконную агитацию в соцсетях и в Whatsapp. Кроме того, от доверенного лица врио губернатора Андрея Тарасенко поступили две жалобы на подкуп и подвоз избирателей на трех участках. По словам представителя избиркома, все жалобы направлены в региональное управление МВД.

Первый тур выборов в Приморском крае прошел в единый день голосования 9 сентября. Тогда ни один из кандидатов не смог набрать нужного числа голосов — 50 процентов плюс один голос. В итоге во второй тур вышли Андрей Тарасенко, который занимает пост врио губернатора с октября 2017 года, с 46,56 процента голосов и депутат законодательного собрания Приморья, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63 процента.

Определить победителя на выборах 9 сентября не удалось также в Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии.

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