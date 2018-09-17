Зюганов призвал Путина вмешаться в ситуацию с выборами в Приморье

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о криминальном беспределе на выборах в Приморском крае и потребовал, чтобы президент Владимир Путин вмешался в ситуацию. Об этом сообщает РБК в понедельник, 17 сентября.

Материалы по теме Подали голос Голодовка кандидата и внезапные повороты сюжета: все о выборах в Приморье

​«Мы требуем, чтобы президент, который является гарантом конституции, срочно своим указом создал комиссию. В нее готовы войти депутаты всех фракций Госдумы, члены ЦИКа. Потому что тот исполняющий обязанности, который там сидит [в администрации Приморья], по сути дела проводит уголовные выборы», — сказал Зюганов на брифинге в нижней палате парламента.

Коммунист сообщил, что направит в Следственный комитет, в полицию и прокуратуру материалы, «доказывающие реальные результаты». По его словам, краевая избирательная комиссия «всю ночь» подделывала результаты волеизъявления граждан. Политик подчеркнул, что в этом была замешана полиция.

«На выборах в Приморье мы получили криминальный беспредел», — добавил он.

Лидер КПРФ пообещал 22 сентября провести общероссийскую акцию протеста против фальсификации результатов голосования.

Ранее в понедельник кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко от КПРФ и Андрей Тарасенко от «Единой России» обвинили друг друга в фальсификации выборов. Коммунист объявил голодовку. Сначала лидировал коммунист, однако представитель «Единой России» при подсчете 99,03 процента бюллетеней вырвался вперед, набрав 49,02 процента.

В Кремле призвали ориентироваться на данные Центризбиркома, который пока не сообщал о поступлении официальных жалоб.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!