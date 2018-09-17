ЦИК проверит «жалобы с фактурой» на выборах в Приморье

Центризбирком России подведет окончательные итоги кампании по губернаторским выборам в Приморье только после тщательного разбора ситуации с подсчетом голосов во втором туре, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Ее цитирует РИА Новости в понедельник, 17 сентября.

«Если есть хоть какие-то сомнения о том, что были переписаны протоколы или на последнем этапе были какие-то нарушения при подведении итогов, мы оперативно ждем не пространных заявлений в прессе, а конкретные факты, ждем жалобы с фактурой, которая бы это подтверждала. Центральная избирательная комиссия будет тщательно во всем разбираться, прежде чем будут подведены итоги выборов», — сказала Памфилова.

Между тем член ЦИК Евгений Шевченко сообщил, что пока не поступило ни одной жалобы на нарушения в ходе второго тура губернаторских выборов в Приморском крае.

Во второй тур, который состоялся 16 сентября, вышли врио губернатора Андрей Тарасенко («Единая Россия») и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. По данным агентства, Тарасенко обошел Ищенко уже «на финише». По результатам обработки 99,16 процента протоколов единоросс набирает 49,55 процента голосов, коммунист — 48,06 процента.

В штабе Тарасенко сообщили о фактах подвоза и скупки голосов представителями КПРФ в ходе второго тура выборов. По его словам, в подтверждение этого имеются аудио- и видеозаписи, а также фото.

«Мы располагаем достоверной информацией, которой сейчас даем официальный ход. О том, что порядка 40 млн рублей штаб кандидата КПРФ потратил на привод избирателей», — сказал в комментарии ТАСС первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Игорь Хрущев.

В свою очередь, Ищенко заявил о фальсификации при подсчете голосов по четырем территориям. Коммунисты в понедельник утром митингуют у здания администрации Приморского края во Владивостоке.

Накануне сообщалось, что явка избирателей в ходе второго тура превысила явку, которая фиксировалась в первом туре голосования. Тогда же представитель краевой избирательной комиссии Наталья Камаева проинформировала о поступивших жалобах, в том числе на незаконную агитацию в соцсетях и в Whatsapp.

Первый тур выборов в Приморском крае прошел в единый день голосования 9 сентября. Тогда ни один из кандидатов не смог набрать нужного числа голосов — 50 процентов плюс один голос.

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