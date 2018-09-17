Кандидаты на пост главы Приморья обвинили друг друга в фальсификации выборов

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации выборов. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее при подсчете голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, опережая Тарасенко на 8 процентов, однако утром понедельника представитель «Единой России» при подсчете 99,03 процента бюллетеней вырвался вперед, набрав 49,02 процента.

Ищенко в знак протеста объявил бессрочную голодовку. По его утверждению, были сфальсифицированы результаты во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме.

Представитель избирательного штаба Тарасенко, в свою очередь, рассказал агентству о фактах фальсификации бюллетеней в Уссурийске и Владивостоке. «Мы уже подали несколько жалоб на подвоз и подкуп избирателей сегодня в ходе голосования, и продолжаем собирать эти факты и готовить новые жалобы. По нашим данным, людей подвозили к участкам на авто и сразу же раздавали деньги. За голос платили от 500 до двух тысяч рублей», — уточнил он.

Председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий ранее заявил, что наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений при проведении второго тура выборов губернатора Приморья и подсчете голосов.

Для победы во втором туре кандидат должен набрать простое большинство голосов.

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