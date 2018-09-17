Кремль прокомментировал ситуацию с выборами в Приморье

В Кремле следят за ситуацией вокруг второго тура выборов главы Приморского края, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс» в понедельник, 17 сентября.

«Пока ориентируйтесь на все заявления из ЦИКа. Главное — это ЦИК, все заявления сделаны. Мы также наблюдаем», — сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что согласно заявлениям Центризбиркома, пока нет ни одной официальной жалобы на ход голосования.

Ранее в понедельник кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации выборов. Ранее при подсчете голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, опережая Тарасенко на 8 процентов, однако утром понедельника представитель «Единой России» при подсчете 99,03 процента бюллетеней вырвался вперед, набрав 49,02 процента.

Так, в штабе Тарасенко утверждают, что коммунисты потратили на подкуп избирателей порядка 40 миллионов рублей. Ищенко в свою очередь обвинил оппонента в фальсификации результатов во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме, а также объявил бессрочную голодовку.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заверила, что окончательные итоги избирательной кампании в регионе будут подведены только после тщательной проверки всех «жалоб с фактурой».

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