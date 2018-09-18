Штаб врио губернатора Приморья подал более 30 жалоб на ход выборов

Штаб кандидата в губернаторы Приморья от «Единой России» Андрея Тарасенко подал в краевую избирательную комиссию 35 жалоб на ход второго тура выборов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы подали в крайизбирком 30 жалоб от населения, копии тех, что были поданы в местные территориальные комиссии. Мы все это собрали. Пять жалоб по нашим фактам. Еще 10 на подходе», — уточнили в штабе, добавив, что все жалобы будут отправлены в Центральную избирательную комиссию.

В понедельник, 17 сентября, штаб Тарасенко заявил о массовых нарушениях со стороны представителей КПРФ на выборах. Команда кандидата заявляет о фактах подвоза и скупке голосов их оппонентами: «По нашим данным, людей подвозили к участкам на авто и сразу же раздавали деньги. За голос платили от 500 до двух тысяч рублей».

Издачально при подсчете голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, опережая Тарасенко на 8 процентов, однако утром понедельника представитель «Единой России» при подсчете 99,03 процента бюллетеней вырвался вперед, набрав 49,02 процента.

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