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КПРФ подала иски после выборов в Приморье

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Андрей Ищенко

Сторонники кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко от КПРФ подали первые иски о возможных нарушениях на избирательных участках во втором туре выборов. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 17 сентября.

«Только по четырем участкам в Уссурийске нами выявлено и запротоколировано: две тысячи 800 голосов у нас украдено. Это только четыре участка, а их там 78», — заявил Ищенко.

По его словам, всего в Уссурийске вчера ночью «было украдено» как минимум 30 тысяч голосов. «Если сейчас крайизбирком примет протоколы и утвердит эти результаты, где выиграл врио губернатора Тарасенко, то мы эти результаты потом отменим решением суда», — пообещал коммунист.

В избиркоме края сообщали, что проверяют поступившие жалобы.

16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 95 процентов голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко обошел врио губернатора Андрея Тарасенко. Однако при обработке 99,1 процента бюллетеней вперед вышел Тарасенко. Стороны обвинили друг друга в фальсификациях.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал прошедшие выборы уголовными и обратился к президенту России с просьбой вмешаться в ситуацию. По его словам, полиция также причастна к подделке результатов.

Центризбирком России пообещал не признавать итоги голосования до проведения тщательной проверки.

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