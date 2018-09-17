Штаб врио губернатора Приморья анонсировал жалобу по выборам

Штаб кандидата от «Единой России», врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко приступил к подготовке жалобы в Центризбирком о нарушениях в ходе второго тура выборов. Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя штаба.

«Большой объем всех нарушений. Завтра планируем передать материалы в крайизбирком, затем единой или несколькими жалобами — в Центральную избирательную комиссию», — сказал собеседник агентства.

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В воскресенье в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 95 процентов голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко обошел врио губернатора Андрея Тарасенко (51,61 процента против 45,79 процента). Однако при обработке 99,1 процента бюллетеней вперед вышел Тарасенко. Кандидаты обвинили друг друга в фальсификациях. Кроме того, Ищенко объявил голодовку.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал происходящее в регионе «криминальным беспределом» и обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. По его словам, партия располагает документами, которые доказывают подделку результатов голосования.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал журналистов ориентироваться на данные Центризбиркома. В ЦИК в свою очередь заверили, что проведут тщательное разбирательство и проверят все жалобы.

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