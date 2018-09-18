Появились свидетельства махинаций кандидата от КПРФ на выборах в Приморье

Штаб врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко собрал запрещенную продукцию, направленную на продвижение кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, заявил первый замсекретаря регионального отделения «Единой России» Игорь Хрущев. Об этом сообщает издание «Экономика сегодня» во вторник, 18 сентября.

По его словам, речь идет о материалах, которые размещались в так называемый день тишины, когда любая агитация запрещена. Единоросс уточнил, что полученные жалобы «с элементами фото- и видеофиксации по фактам подкупа избирателей» направлены в соответствующие инстанции.

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Ранее во вторник Центризбирком России сообщил, что Тарасенко от «Единой России» после обработки 100 процентов бюллетеней во втором туре выборов главы края получил 49,55 процента голосов избирателей. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко набрал 48,06 процента голосов.

После оглашения результатов коммунист объявил о намерении добиться отмены результатов выборов в крае.

Накануне политические оппоненты обвинили друг друга в фальсификации выборов. Ищенко указывал на то, что сдал лидирующие позиции лишь «под утро», когда, по его словам, во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме были сфальсифицированы результаты. Он также объявил голодовку, однако прекратил ее вечером того же дня.

Глава ЦИК Элла Памфилова заверила, что все обращения по нарушениям будут тщательно изучены.

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