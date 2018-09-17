Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ прекратил голодовку

Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко прекратил голодовку, которую объявил после второго тура выборов. Об этом он рассказал «Радио Свободе».

По его словам, это решение он принял после того, как услышал о «нотках взаимодействия» со стороны председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой. Ищенко также передумал разбивать палаточный лагерь перед администрацией Приморья во Владивостоке, поскольку его могут разогнать полицейские.

«Кремль услышал жалобы, ЦИК, Следственный комитет, прокуратура начали проверку», — написал на своей странице в Facebook представитель избирательной команды Ищенко Максим Чихунов.

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Ранее кандидат на пост главы Приморья объявил голодовку в знак протеста против фальсификации выборов. Он пояснил, что при подсчете 95,7 процента голосов он лидировал, опережая временно исполняющего обязанности губернатора края Андрея Тарасенко на пять процентов. «Но буквально под утро результаты во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме были сфальсифицированы, и сейчас результаты таковы, что мы проигрываем», — заявил он. По подcчетам 99,03 процента бюллетеней, Тарасенко набрал 49,02 процента голосов избирателей, Ищенко — 48,56 процента.

Председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий заявил агентству ТАСС, что наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений при проведении выборов губернатора, однако председательница ЦИК России Элла Памфилова заверила, что окончательные итоги избирательной кампании в регионе будут подведены только после тщательной проверки всех «жалоб с фактурой».

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