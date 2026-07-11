Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:30, 11 июля 2026Из жизни

Пентагон опубликовал новые данные об НЛО

CBS News: Пентагон опубликовал 40 засекреченных файлов об НЛО
Мария Винар

Фото: U.S. Department of War

Министерство обороны США опубликовало новые данные об НЛО. Об этом сообщает CBS News.

Ведомство обнародовало 40 засекреченных файлов, которые включают 14 документов, 19 видеороликов, 4 аудиофайла и 3 изображения. Их подготовили Пентагон, Министерство энергетики США, НАСА, ЦРУ, а также ФБР.

В одном из документов были раскрыты детали инцидента, произошедшего в сентябре 2015 года. В нем опубликованы показания двух офицеров, которые столкнулись с неопознанным объектом, залетевшим в воздушное пространство предприятия Pantex в Техасе.

При этом в другом документе были рассекречены данные о наблюдениях за объектами над Атлантическим океаном, западной частью Тихого океана и Ближним Востоком. Так, в нем упомянут инцидент, произошедший над Атлантическим океаном в 2020 году. Согласно отчету члена экипажа ВМС, неопознанный объект «был более темного, бордового цвета, приблизительно 12-15 футов в высоту. Он выглядел как большой, несколько деформированный воздушный шар».

Пентагон начал публиковать первые данные об НЛО 8 мая. Среди них оказались 170 фотографий, видеороликов и свидетельств очевидцев. Позже, 22 мая, власти США обнародовали новый блок файлов. В частности, военное ведомство опубликовало ролик, в котором истребитель F-16 ВВС США сбивает неопознанный объект над озером Гурон в штате Мичиган в 2023 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Страны Балтии сделали заявление о предоставлении своего неба Украине для атак по России
    Президент Польши запретит в стране флаги ОУН
    Бывший пресс-секретарь Зеленского назвала произошедшее на саммите НАТО пиаром
    Оценены шансы Инфантино переизбраться на пост главы ФИФА после скандала с американцем
    Заподозренный в шпионаже в пользу России итальянец опроверг передачу секретов
    Нарколог предупредил о рисках оказаться в реанимации из-за пива в жару
    Блогерша раскрыла причины эмиграции россиян в Мексику
    Пентагон опубликовал новые данные об НЛО
    Шопоголизм связали с низкой самооценкой
    Россию назвали единственным спасательным кругом Европы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok