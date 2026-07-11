Пентагон опубликовал новые данные об НЛО

CBS News: Пентагон опубликовал 40 засекреченных файлов об НЛО

Министерство обороны США опубликовало новые данные об НЛО. Об этом сообщает CBS News.

Ведомство обнародовало 40 засекреченных файлов, которые включают 14 документов, 19 видеороликов, 4 аудиофайла и 3 изображения. Их подготовили Пентагон, Министерство энергетики США, НАСА, ЦРУ, а также ФБР.

В одном из документов были раскрыты детали инцидента, произошедшего в сентябре 2015 года. В нем опубликованы показания двух офицеров, которые столкнулись с неопознанным объектом, залетевшим в воздушное пространство предприятия Pantex в Техасе.

При этом в другом документе были рассекречены данные о наблюдениях за объектами над Атлантическим океаном, западной частью Тихого океана и Ближним Востоком. Так, в нем упомянут инцидент, произошедший над Атлантическим океаном в 2020 году. Согласно отчету члена экипажа ВМС, неопознанный объект «был более темного, бордового цвета, приблизительно 12-15 футов в высоту. Он выглядел как большой, несколько деформированный воздушный шар».

Пентагон начал публиковать первые данные об НЛО 8 мая. Среди них оказались 170 фотографий, видеороликов и свидетельств очевидцев. Позже, 22 мая, власти США обнародовали новый блок файлов. В частности, военное ведомство опубликовало ролик, в котором истребитель F-16 ВВС США сбивает неопознанный объект над озером Гурон в штате Мичиган в 2023 году.