Пентагон опубликовал новые данные об НЛО

Министерство обороны США опубликовало новые данные об НЛО. Об этом сообщает CBS News.
Ведомство обнародовало 40 засекреченных файлов, которые включают 14 документов, 19 видеороликов, 4 аудиофайла и 3 изображения. Их подготовили Пентагон, Министерство энергетики США, НАСА, ЦРУ, а также ФБР.
В одном из документов были раскрыты детали инцидента, произошедшего в сентябре 2015 года. В нем опубликованы показания двух офицеров, которые столкнулись с неопознанным объектом, залетевшим в воздушное пространство предприятия Pantex в Техасе.
При этом в другом документе были рассекречены данные о наблюдениях за объектами над Атлантическим океаном, западной частью Тихого океана и Ближним Востоком. Так, в нем упомянут инцидент, произошедший над Атлантическим океаном в 2020 году. Согласно отчету члена экипажа ВМС, неопознанный объект «был более темного, бордового цвета, приблизительно 12-15 футов в высоту. Он выглядел как большой, несколько деформированный воздушный шар».
Пентагон начал публиковать первые данные об НЛО 8 мая. Среди них оказались 170 фотографий, видеороликов и свидетельств очевидцев. Позже, 22 мая, власти США обнародовали новый блок файлов. В частности, военное ведомство опубликовало ролик, в котором истребитель F-16 ВВС США сбивает неопознанный объект над озером Гурон в штате Мичиган в 2023 году.