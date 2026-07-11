Шопоголизм связали с низкой самооценкой

Психолог Абравитова: Зачастую за шопоголизмом стоит низкая самооценка

Объясняя природу шопоголизма, клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с RT отметила, что дело в этом случае заключается не в привязанности к материальным объектам. Истинная причина кроется в острой потребности мозга получать регулярные порции дофамина.

Специалист подчеркнула, что неконтролируемая тяга к приобретению вещей часто служит инструментом для решения внутренних проблем: она помогает заполнить душевную пустоту, избавиться от тревожности или создать обманчивое ощущение власти над собственной жизнью.

«Зачастую за шопоголизмом стоит и низкая самооценка. Или это может быть нарциссическая потребность в восхищении», — уточнила эксперт.

Абравитова также отметила, что истоки этого расстройства нередко уходят в детские годы, омраченные финансовой нуждой.

«И взрослый человек компенсирует себе те чувства стыда, уязвимости и обделенности, тот запрет на желания в детстве, особенно если родители стыдили за какие-то просьбы. То есть доказывает себе, что у него есть право желать», — пояснила она.

Ранее были раскрыты психологические причины постоянной смены машины. Отмечалось, что специалистам знакомы случаи, когда это не имеет вообще никакого отношения к автомобилям.