Девушка застряла в заброшенной ракетной шахте

В США 18-летнюю девушку спасли из заброшенной ракетной шахты

В штате Колорадо, США, 18-летняя девушка несколько часов не могла выбраться из заброшенной ракетной шахты. Об этом сообщает Denver 7.

По словам представителя шерифа Джинджер Дельгадо, шахта находилась на частной территории. Девушка проникла туда с двумя несовершеннолетними и спустилась с ними в шахту по лестнице около 3:30 по местному времени. Ее спутники смогли выбраться наверх, а она застряла внутри.

К девушке пришлось вызвать спасателей. Один из них спустился к ней на веревке и прикрепил к себе ремнями. После их обоих подняли на поверхность. Девушке пришлось провести в шахте около четырех часов.

После инцидента Дельгадо напомнила об опасности спуска в заброшенные ракетные шахты. По ее словам, внутри накапливаются ядовитые газы, которыми можно отравиться. Кроме того, она напомнила о риске падения. Пока неизвестно, будет ли девушка привлечена к ответственности.

Ранее сообщалось, что в американском штате Миннесота женщина увязла в полутораметровой яме с жидкой грязью и провела там трое суток, прежде чем ее случайно нашли. Парамедики доставили ее в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает.