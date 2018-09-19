Выборы в Приморье заставили Памфилову расплакаться

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что президент Владимир Путин поддерживает ЦИК в борьбе за чистоту и прозрачность выборов. Ее слова приводит ТАСС в среду, 19 сентября.

Памфилова также призналась, что почувствовала обиду, когда работу ЦИК «взяли и перечеркнули», пишет РБК. «Столько сделали... Все прозрачно, идем шаг за шагом. И вдруг раз — и такой удар под дых», — сказала она, расплакавшись.

По ее словам, данные о нарушениях, в том числе со стороны правоохранительных органов «тут же попадает на стол президенту».

«У меня есть поддержка в лице президента на действия, направленные на принципиальную позицию по поводу организации и проведения выборов. Естественно, сама по себе Памфилова, не обладая поддержкой президента, не справилась бы с этой ситуацией», — сказала она.

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Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль поддерживает решение главы ЦИК, которая рекомендовала признать недействительными выборы в Приморье. Песков подчеркнул, что для Путина важнее не «его» кандидат, а легитимность выборов.

Врио главы Приморья Андрей Тарасенко («Единая Россия») поддержал предложение ЦИК, однако в новых выборах участвовать отказался. Кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко, в свою очередь, допустил участие в третьем туре, который может пройти через три месяца. Ранее стороны обвинили друг друга в фальсификации избирательного процесса.

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