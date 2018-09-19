Раскрыта позиция Путина по выборам в Приморье

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Центризбиркома России, который рекомендовал признать недействительными выборы в Приморье. Его слова приводит ТАСС в среду, 19 сентября.

Представитель Кремля подчеркнул, что для президента Владимира Путина важнее не «его» кандидат, а легитимность, прозрачность и чистота выборов.

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«Мы видим, как развивается ситуация, по заявлениям ЦИКа и по заявлениям из Владивостока. Все это идет в русле того, что говорил Путин. Подобную позицию ЦИКа в Кремле ценят и поддерживают», — добавил он.

Ранее в среду глава Центризбиркома России Элла Памфилова предложила рекомендовать комиссии Приморского края признать результаты второго тура выборов недействительными. По ее словам, для этого набралось достаточно оснований.

Врио главы Приморья Андрей Тарасенко («Единая Россия») поддержал предложение ЦИК, однако в новых выборах участвовать отказался. Кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко, в свою очередь, допустил участие в третьем туре, который может пройти через три месяца. Ранее стороны обвинили друг друга в фальсификации избирательного процесса.

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