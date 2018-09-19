Жириновский обвинил КПРФ в попытке захватить власть в Приморье

Коммунисты в ходе губернаторских выборов в Приморском крае попытались захватить власть, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Его слова приводит агентство REGNUM в среду, 19 сентября.

«В Приморье была попытка захватить власть — этого [Андрея] Ищенко (кандидат в губернаторы от КПРФ — прим. «Ленты.ру») надо арестовать, ему не только нельзя быть губернатором, человек, который совершает противоправные действия для того, чтобы попытаться как-то использовать выборные технологии для получения кусочка власти. И он еще недоволен, он считает себя избранным губернатором», — заявил Жириновский.

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Ранее в среду глава Центризбиркома России Элла Памфилова предложила рекомендовать комиссии Приморского края признать результаты второго тура выборов недействительными. Она уточнила, что 17 сентября службы МЧС ограничили доступ в ТИК Советского района Владивостока под предлогом работ, а в результате важные документы остались без контроля.

Врио главы Приморья Андрей Тарасенко («Единая Россия») поддержал предложение Центризбиркома, однако в новых выборах участвовать отказался. Ищенко в свою очередь допустил свое участие в третьем туре.

17 сентября кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Тарасенко от «Единой России» и Андрей Ищенко от КПРФ обвинили друг друга в фальсификации избирательного процесса. По результатам обработки всех бюллетеней победу одержал единоросс.

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