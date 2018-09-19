Зюганов поддержал проведение новых выборов в Приморье

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко («Единая Россия») не должен участвовать в очередных выборах, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Его слова приводит «Интерфакс» в среду, 19 сентября.

«Мы настаиваем, чтобы президент отправил в отставку Тарасенко. Он не может проводить очередные выборы», — сказал Зюганов, добавив, что поддерживает проведение нового голосования.

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Коммунист призвал также распустить избирательные комиссии и возбудить уголовное дело. «Речь идет не о кровожадности, мы считаем, что в принципе недопустимо в наше время, когда администрация, правоохранительная система, члены выборной кампании и избирательных комиссии организуют преступную группировку, которая дает заведомо лживые результаты», — отметил лидер КПРФ.

Ранее в среду глава Центризбиркома России Элла Памфилова предложила рекомендовать комиссии Приморского края признать результаты второго тура выборов недействительными. Это решение поддержал Кремль.

17 сентября Тарасенко обвинил своего конкурента, кандидата от КПРФ Андрея Ищенко в подкупе избирателей. Коммунист выдвинул встречные обвинения. После объявления ЦИК врио главы региона отказался участвовать в новых выборах, Ищенко высказал противоположное намерение.

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