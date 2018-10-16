Названа стоимость новых выборов губернатора в Приморье

Новые выборы главы Приморья в соответствии с решением законодательного собрания региона пройдут 16 декабря. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 16 октября.

Решение было принято абсолютным большинством голосов: назначение выборов губернатора на 16 декабря поддержали 30 из 40 депутатов.

На проведение повторного голосования из бюджета региона будет выделено 291 миллион рублей. Ранее эту сумму в смету включил краевой избирком.

В начале октября депутаты разрешили участвовать в губернаторских выборах самовыдвиженцам. В этом статусе в выборах намерен принять участие врио главы региона Олег Кожемяко, которого российский президент Владимир Путин перевел на эту должность с поста главы Сахалинской области.

Кожемяко, в свою очередь, заверил главу государства, что планирует улучшить ситуацию в Приморье. Своим первым законопроектом он инициировал возвращение прямых выборов мэра. Также он обещал сконцентрироваться на решении проблем обманутых дольщиков.

Выборы губернатора Приморья состоялись 9 сентября, однако никто из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер. После второго тура основные соперники обвинили друг друга в фальсификациях. Центризбирком РФ провел проверку и подтвердил нарушения. Итоги голосования были отменены.

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