Решение Кожемяко возглавить Приморье сочли смелым

Решение Олега Кожемяко оставить Сахалин и возглавить Приморский край является смелым поступком, считает полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Его слова приводит ТАСС в четверг, 27 сентября.

«Могу одно сказать, что это решение для него достаточно смелое, я бы так мягко выразился. Потому, что на сегодняшний день он должен будет сложить полномочия, а как дальше его жизнь будет складываться, будут решать граждане Приморья», — сказал Трутнев.

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Он также проинформировал, что планирует встретиться с Кожемяко в пятницу, 28 сентября.

Накануне президент России Владимир Путин назначил главу Сахалинской области Кожемяко исполняющим обязанности главы Приморского края. О желании баллотироваться Кожемяко заявил на встрече с президентом в Ново-Огарево. Он подчеркнул, что «его решение выверенное» и он хотел бы изменить ситуацию в регионе в лучшую сторону.

Выборы губернатора Приморья состоялись 9 сентября в единый день голосования. Единоросс Андрей Тарасенко не смог преодолеть 50-процентный барьер. Во втором туре он ненамного обошел коммуниста Андрея Ищенко. Кандидаты обвинили друг друга в фальсификациях, итоги голосования признали недействительными. После этого Тарасенко заявил, что не намерен участвовать в новом туре выборов. Очередное голосование должно состояться через три месяца.

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