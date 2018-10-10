Кожемяко поможет дольщикам Приморья

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с врио главы Приморского края Олегом Кожемяко поручил ему рассмотреть возможности помощи обманутым дольщикам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нужно посмотреть, каким образом создать новые дополнительные мощности для строительства жилья для всех категорий граждан: и для тех, кто пострадал от мошеннических схем, и для того, чтобы просто решать жилищную проблему, для того, чтобы реализовывать различные ипотечные продукты, включая (продукты) для молодых семей, для специалистов», — сказал премьер.

Медведев подчеркнул, что знает об отсутствии площадок для комплексной застройки в Приморье. «Да, эту проблему я знаю, она исторически существует во Владивостоке и в некоторых других частях Приморского края. Просто нет свободных земель для жилищного строительства», — напомнил он.

Кожемяко отметил, что жилищные проблемы и проблемы обманутых дольщиков в его регионе огромны: по данным чиновника, около четырех тысяч жителей Приморья вложились в жилье, которое в итоге не было достроено. В качестве мер по решению данных вопросов власти края рассматривают возможность передачи земель, сегодня принадлежащих Дому.РФ, на которых нет застройки.

«Можно было бы предоставить застройщикам эти территории, они бы взяли на себя часть проблем, в том числе и по дольщикам, мы бы эту ситуацию шаг за шагом решали. Мы ее сейчас будем решать и со стороны даже бюджета поддерживать по социальным аспектам», — добавил Кожемяко, пояснив, что некоторые дома стоят недостроенными с 1993 года, вопросы по ним решаются от 20 до 25 лет.

Премьер-министр согласился, что подобные шаги позволили бы решить существующие проблемы и в целом интенсифицировать темпы жилищного строительства.

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