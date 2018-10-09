Названы сроки оформления инициативы по переносу столицы Дальнего Востока

Инициатива по переносу столицы Дальневосточного федерального округа во Владивосток может быть представлена на рассмотрение президента Владимира Путина до конца года. Об этом сообщил ТАСС полномочный представитель главы государства в ДФО Юрий Трутнев.

По мнению чиновника, врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко должен обсудить это предложение с руководством администрации президента и с премьер-министром. Сам Трутнев готов поддержать данную инициативу.

О желании придать Приморью статус официальной столицы Дальнего Востока в октябре высказался сам Кожемяко. «Во-первых, для нас это статус. Это какие-то деньги и внимание. Мы люди гостеприимные, всех встретим», — сказал он.

На данный момент главным городом региона является Хабаровск.

В сентябре президент России Владимир Путин назначил главу Сахалинской области Кожемяко исполняющим обязанности главы Приморского края. О желании баллотироваться Кожемяко заявил на встрече с президентом в Ново-Огарево. Чиновник подчеркнул, что «его решение выверенное» и он хотел бы изменить ситуацию в регионе в лучшую сторону.

Выборы губернатора Приморья состоялись 9 сентября в единый день голосования. Единоросс Андрей Тарасенко не смог преодолеть 50-процентный барьер. Во втором туре он ненамного обошел коммуниста Андрея Ищенко. Кандидаты обвинили друг друга в фальсификациях, итоги голосования признали недействительными. После этого Тарасенко заявил, что не намерен участвовать в новом туре выборов. Очередное голосование должно состояться через три месяца.

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