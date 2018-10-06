Владивосток предложили сделать столицей Дальнего Востока

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко предложил сделать столицей Дальнего Востока город Владивосток. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я вообще считаю, что Приморье должно быть столицей Дальнего Востока. Не Хабаровск, а Владивосток. Во-первых, для нас это статус. Это какие-то деньги и внимание. Мы люди гостеприимные, всех встретим», — сказал он.

Кожемяко подчеркнул, что Владивосток достоин такого статуса. По его мнению, это будет «нормальное, справедливое и правильное решение».

На данный момент главным городом региона является Хабаровск.

В сентябре президент России Владимир Путин назначил главу Сахалинской области Кожемяко исполняющим обязанности главы Приморского края. О желании баллотироваться Кожемяко заявил на встрече с президентом в Ново-Огарево. Он подчеркнул, что «его решение выверенное» и он хотел бы изменить ситуацию в регионе в лучшую сторону.

Выборы губернатора Приморья состоялись 9 сентября в единый день голосования. Единоросс Андрей Тарасенко не смог преодолеть 50-процентный барьер. Во втором туре он ненамного обошел коммуниста Андрея Ищенко. Кандидаты обвинили друг друга в фальсификациях, итоги голосования признали недействительными. После этого Тарасенко заявил, что не намерен участвовать в новом туре выборов. Очередное голосование должно состояться через три месяца.

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