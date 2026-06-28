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01:23, 28 июня 2026Россия

Бриг «Россия» под алыми парусами проплыл по Неве

Бриг «Россия» под алыми парусами проплыл по Неве в Санкт-Петербурге
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Главный символ праздника выпускников «Алые паруса — 2026» — бриг с алыми парусами — стартовал свой торжественный маршрут у Сенатской площади. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Судно прошло через разведенный створ Дворцового моста, совершило разворот на 360 градусов в районе Зимней канавки, после чего продолжило движение в сторону Троицкого моста, чтобы поприветствовать собравшихся выпускников. Обратный путь брига проложен от Троицкого моста к Дворцовому вдоль Дворцовой набережной.

После того как судно проплыло по реке, посетители увидели пиротехническое шоу в виде жар-птицы. В заключении в небо запустили сотни фейерверков.

Американский журналист Тофериус Максимус Крейн, побывавший на празднике выпускников, поделился своими впечатлениями.

Фестиваль «Алые паруса» — это единственное в мире масштабное представление, посвященное выпускникам школ. Праздник на Неве уже стал визитной карточкой города, в июне турпоток в Северную столицу возрастает примерно в два раза, по сравнению с другими месяцами. Полюбоваться красочным шоу приезжают и гости из российских регионов, и иностранцы. В 2026 году «Алые паруса» проводят с 27 на 28 июня.

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