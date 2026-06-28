Журналист из США высказался об «Алых парусах»

Журналист из США Крейн побывал на «Алых парусах» и отметил масштабность праздника

Американский журналист Тофериус Максимус Крейн, побывавший 27 июня на празднике выпускников «Алые паруса — 2026» в Санкт-Петербурге, поделился своими впечатлениями. В беседе с Пятым каналом он признался, что за все время своих путешествий по миру не встречал ничего подобного.

Журналиста поразил не только сам Санкт-Петербург, но и масштаб торжества, а также количество выпускников, для которых был организован этот яркий вечер. Он отметил, что для него большая честь оказаться в городе в такой момент.

Крейн добавил, что впервые обратил внимание на «Алые паруса» еще в прошлом году, когда оказался по другую сторону ограждения и увидел бриг, идущий по Неве. Сначала он не понял, какое отношение парусник имеет к выпускному празднику. Однако, узнав о традиции подробнее, он был впечатлен тем, что в России выпускников не просто поздравляют, а устраивают для них масштабный концерт, водное шоу и проход корабля под алыми парусами.

Крейн подчеркнул, что подобного формата мероприятий в Соединенных Штатах нет ни в одном штате. По его мнению, такой праздник помогает молодым людям осознать значимость момента и увидеть красоту своей страны.

Фестиваль «Алые паруса» — это единственное в мире масштабное представление, посвященное выпускникам школ. Праздник на Неве уже стал визитной карточкой города, в июне турпоток в Северную столицу возрастает примерно в два раза, по сравнению с другими месяцами. Полюбоваться красочным шоу приезжают и гости из российских регионов, и иностранцы. В 2026 году «Алые паруса» проводят с 27 на 28 июня.