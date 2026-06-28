Раскрыто имя секретного гостя на празднике «Алые паруса»

Секретным гостем на празднике выпускников «Алые паруса» в Петербурге стал известный российский певец Ваня Дмитриенко, передают «Известия».
Музыкант исполнил на Дворцовой площади свой новый трек, который так и называется — «Алые паруса». Потанцевали российские выпускники и под популярную композицию артиста «Шелк».
Для выпускников также выступили Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Юлианна Караулова, хедлайнер праздника певица Елка.
Ведущими стали актеры сериала «Ландыши» Ника Здорик и Сергей Городничий, а также ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров и журналистка Даша Александрова.