Раскрыто имя секретного гостя на празднике «Алые паруса»

Секретным гостем на празднике «Алые паруса» стал российский певец Ваня Дмитриенко

Секретным гостем на празднике выпускников «Алые паруса» в Петербурге стал известный российский певец Ваня Дмитриенко, передают «Известия».

Музыкант исполнил на Дворцовой площади свой новый трек, который так и называется — «Алые паруса». Потанцевали российские выпускники и под популярную композицию артиста «Шелк».

Для выпускников также выступили Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Юлианна Караулова, хедлайнер праздника певица Елка.

Ведущими стали актеры сериала «Ландыши» Ника Здорик и Сергей Городничий, а также ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров и журналистка Даша Александрова.