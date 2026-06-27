«Алые паруса» в 2026 году: программа мероприятий и ограничения в Санкт-Петербурге

Сегодня в Санкт-Петербурге пройдут «Алые паруса» — ежегодный праздник выпускников. Для бывших школьников, их родителей и педагогов традиционно устраивают концерт на Дворцовой площади, а также световое и пиротехническое шоу на Неве. «Лента.ру» рассказывает главное о программе и артистах, а также публикует список мест города с лучшим обзором на шоу в акватории Невы.

Что такое «Алые паруса»

Это масштабный праздник выпускников, который проходит в Санкт-Петербурге каждое лето. Молодые люди отмечают окончание школы на берегах Невы, под открытым небом. В этот день для бывших школьников, их родителей и учителей выступают известные артисты, а также устраивают световое и пиротехническое шоу.

Главный символ праздника — корабль с алыми парусами, символизирующий идеи о светлом будущем, которое возможно, если идти к своей мечте и продолжать учиться

История праздника берет свое начало в 1968 году: ленинградский кинорежиссер Александр Клейнман предложил отпраздновать выпускной на воде, вдохновившись повестью-феерией Александра Грина о девочке Асоль. Тогда по Неве прошла яхта «Металлист», а праздничные мероприятия провели в Ленинградском дворце пионеров и на стрелке Васильевского острова.

Впервые «Алые паруса» провели в конце 60-х годов Фото: Григорьяни Серго / Смольский Сергей / ТАСС

В 1979 году «Алые паруса» были отменены, затем несколько лет подряд его проводили с сокращенной программой в Сестрорецке. Полностью возродить торжество удалось только в 2005 году.

В разные годы под алыми парусами по Неве проходили разные суда: шхуны «Ленинград», «Кодор» и «Юный балтиец», каравелла «Нева», фрегат «Штандарт», бриг «Три короны». С 2019 года эту роль взял бриг «Россия» — его построили специально для праздника.

«Алые паруса» — визитная карточка Северной столицы. Праздник привлекает туристов со всей России и из других стран. Британский The Telegraph в 2015 году поставил «Алые паруса» рядом с Октоберфестом в топ мировых праздников, а четыре года спустя жюри премии The Best Event Award вручило фестивалю специальный приз Iconic Event Award.

«Алые паруса» — праздник, который ежегодно привлекает туристов со всей России и из других стран в Санкт-Петербург Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Какого числа пройдет праздник в 2026 году

По традиции праздник проходит в субботу, ближайшую к самой короткой ночи года — в период с 18 по 28 июня, кроме 22 июня.

В 2026 году праздник начнется вечером 27 июня и закончится ночью 28 июня

Программа «Алых парусов» в 2026 году

Традиционно мероприятие состоит из двух частей: концерт на Дворцовой площади и водно-пиротехническое шоу на Неве с проходом брига под алыми парусами. В 2026 году тема праздника — «Город мечтателей».

Расписание фестиваля

20:00 — начало концертной программы на Дворцовой площади. На сцене выступят блогеры и молодые артисты.

22:00-22:15 — торжественная часть. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступит с приветственным словом и поздравит выпускников.

22:15-00:30 — выступление хедлайнеров.

00:30-01:30 — водно-пиротехническое шоу и проход брига под алыми парусами по Неве.

01:40-04:00 — продолжение концерта на Дворцовой площади.

Ежегодно на празднике устраивают водно-пиротехническое шоу и проход брига под алыми парусами по Неве Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Кто выступит на концерте

Вести праздник будут актеры сериала «Ландыши» Ника Здорик и Сергей Городничий, а также ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров и журналистка Даша Александрова.

Откроет концертную программу Антон Лаврентьев вместе с хором HOR. Хедлайнером «Алых парусов» в 2026 году станет певица Елка — автор таких хитов, как «Прованс», «На большом воздушном шаре» и «Грею счастье». Вместе с ней на сцену Дворцовой площади выйдут Татьяна Куртукова, известная по песне «Матушка», а также Люся Чеботина и Юлианна Караулова.

Хедлайнером «Алых парусов» в 2026 году станет певица Елка Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Как пройдет водно-пиротехническое шоу

Шоу с алыми парусами — кульминация всего вечера. Оно включает:

лазерные проекции на поверхности воды и фасадах исторических зданий;

пиротехническое представление;

проход парусника по Неве под музыкальное сопровождение и свет прожекторов;

водное шествие кораблей сопровождения;

салют над акваторией Невы.

Как попасть на фестиваль

«Алые паруса» — культурное мероприятие только для выпускников петербургских школ. Каждый ученик получает два именных пригласительных билета: один для себя, второй — для сопровождающего на выпускной вечер.

Билеты на «Алые паруса» в свободную продажу не поступают

Выпускник получает два именных пригласительных: один для себя, второй — для сопровождающего Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Пройти без билета не получится, как и купить поддельный: каждый пригласительный имеют уникальный дизайн и защиту от фальсификации.

Накануне «Алых парусов» в сети можно найти предложения о продаже пригласительных — это мошенники. Купленные с рук билеты не примут на входе, а потраченные средства покупателям никто не вернет.

Единственный способ попасть на закрытую территорию без официального приглашения — стать волонтером. Подать заявку на участие в наборе можно было за 1,5-2 месяца до праздника.

Легально на «Алые паруса» можно попасть, став волонтером Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Где смотреть шоу

С мостов и набережных

«Алые паруса» можно бесплатно посмотреть с нескольких набережных и мостов.

Лучшие площадки для просмотра:

Биржевой мост — близко к маршруту парусника, открытый вид на реку;

Благовещенский мост — хороший обзор на начало прохода брига;

Английская набережная — длинная, вмещает много зрителей;

Университетская набережная — вид на Зимний дворец и Неву;

Адмиралтейская набережная — близко к центру событий, быстро заполняется;

Набережная Лейтенанта Шмидта — дальше от центра, зато меньше толпы;

Петровская набережная — вид с противоположного берега;

Площадь академика Лихачева — просторно, удобно для семей с детьми.

Занимать место стоит не позже 17:00-18:00 часов. После 20:00 подойти к воде обычно практически невозможно

Наблюдать за шоу можно с нескольких точек города, в том числе с Биржевого моста Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Стрелка Васильевского острова, территория у Петропавловской крепости и Троицкий мост в день праздника закрыты — там монтируют оборудование.

Из отелей, ресторанов и квартир

Из отелей «Санкт-Петербург», Bridge Hotel, «Гельвеция» открывается отличный вид на Неву. Однако цены в ночь праздника вырастают в несколько раз: номер с видом на реку может стоить от 3900 до 58 тысяч рублей и выше. При этом важно помнить, что номера с панорамными окнами бронируют за три-четыре месяца до самого праздника.

Вид на «Алые паруса» из отеля «Санкт-Петербург» Фото: Петр Ковалев / ТАСС

С веранд и из окон ресторанов «Беринг», La Vue, Volga-Volga и Bellevue также открывается хороший обзор на Неву. Средний чек в ночь на 28 июня в этих заведениях может составлять от 10 до 50 тысяч рублей на человека. Как правило, уже за месяц до «Алых парусов» все брони разбирают.

Из квартир с видом на Неву тоже можно посмотреть пиротехническое шоу и проход брига «Россия». Стоимость аренды таких апартаментов может варьироваться от 5 до 60 тысяч рублей за ночь. Недвижимость, как правило, бронируют тоже за несколько месяцев: в марте-апреле.

С теплохода на «Алые паруса» посмотреть не получится. Во время шоу доступ в акваторию для частных судов перекрывают

Онлайн

Если возможности попасть в Санкт-Петербург нет, всегда можно посмотреть праздник в онлайн-формате.

Трансляцию с праздника можно посмотреть на «Пятом канале» или на Первом канале трансляция алых парусов . Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Трансляция начнется на «Пятом канале» 27 июня в 20:00. Там же можно найти записи мероприятия за прошедшие годы. А на Первом канале покажут проход брига по Неве и салют — увидеть эту часть шоу можно будет в 00:40 28 июня.

В 2024 году прямую трансляцию одновременно смотрели почти 37 миллионов человек

Перекрытия и ограничения в Петербурге 27-28 июня

В день праздника и на протяжении месяца, когда проходят репетиции, в центре Питера вводят временные ограничения.

Перекрытия дорог

набережная Лейтенанта Шмидта у 20–21-й линий Васильевского острова полностью перекрыта с полуночи 20 июня до полуночи 29 июня;

эта же набережная, но уже напротив 12-13-й линий, будет недоступна с полуночи 25 июня до 09:00 26 июня;

Дворцовая набережная на отрезке от Троицкого моста в сторону Дворцового — закрывается 20-23, 29, 30 июня и 1 июля с 01:00 до 08:00.

Во время праздника будет перекрыто автомобильное движение на нескольких набережных Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Перекрытия мостов

Благовещенский мост будет закрыт для проезда с 20:00 до 20:30 25 июня, а Литейный мост — с полуночи до 06:00 28 июня.

Дворцовый мост перекрывают на несколько дней:

с 20:50 25 июня до 01:10 26 июня;

с 20:20 26 июня до 02:45 27 июня;

с 12:00 27 июня до 10:00 29 июня.

Троицкий мост также перекрывают в несколько этапов:

с 20:50 25 июня до 01:20 26 июня;

с 20:50 26 июня до 01:20 27 июня;

с 14:00 27 июня до 13:00 28 июня.

Парковка

Утром 25 июня с полуночи до 09:00 нельзя будет оставить машину на набережной Лейтенанта Шмидта в районе 12–13-й линий Васильевского острова. Аналогичный запрет действует и 26 июня в те же часы — на Конюшенной площади у дома № 1.

Парковка будет недоступна в нескольких точках города Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Подробную информацию о местах, где остановка транспорта будет запрещена, а также об участках с сужением дорог, публикуют на официальном портале администрации города.

Работа метро и наземного транспорта

В ночь с 27 на 28 июня петербургское метро переходит на круглосуточный режим работы. Исключение составят вестибюли пяти станций:

«Фрунзенская»;

«Парк Победы»;

«Площадь Александра Невского — 2»;

«Достоевская»;

второй выход станции «Зенит».

В праздничную ночь автобусы № 4, 102, 120, 190, 193, 221, 239, 263 и троллейбусы № 23, 46 перейдут на круглосуточный режим с интервалом 30 минут.

Продажа алкоголя

С 22:00 26 июня до 11:00 28 июня в петербургских магазинах нельзя купить алкоголь. Ограничение распространяется только на розничную торговлю — рестораны, кафе, бары и магазины беспошлинной торговли продолжают работу в штатном режиме. Запрет не распространяется и на предпринимателей в сфере общепита, которые торгуют пивом, сидром, пуаре и медовухой.

В дни праздника в Санкт-Петербурге будет действовать частичный запрет на продажу алкоголя Фото: Magnific

Что учесть, если хотите посмотреть фестиваль со стороны

Хорошие места у воды занимают с 17:00-18:00 часов — приходить позже может быть бессмысленно, потому что увидеть шоу вряд ли получится из-за толпы.

Если идете компанией, заранее договоритесь, где встретитесь: после 22:00 выбраться из толпы может быть затруднительно.

Заранее зарядите телефон и сохраните нужные контакты — в ночь праздника сеть в центре города может быть перегружена или вовсе отключена.

Крупные суммы и ценные вещи лучше оставить дома, телефон и документы убирайте во внутренние карманы.

Сразу после шоу не спешите в метро — на входах выстраиваются длинные очереди. Подождите 30-40 минут, например, в ближайшем кафе или на улице.

Если едете на автомобиле, заранее изучите карту перекрытий и оставьте машину на парковке за пределами центра.

Чтобы увидеть праздник, занимать места лучше за несколько часов до начала Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Что взять с собой