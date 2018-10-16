Кожемяко пообещал кандидатам в губернаторы помощь с муниципальным фильтром

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко пообещал помочь в прохождении муниципального фильтра кандидатам в главы региона. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 16 октября.

«Я готов сотрудничать со всеми, кто будет заявляться кандидатом, кто дает здравые предложения, направленные на развитие, на решение тех социальных задач, которые сегодня стоят перед нами, это и депутаты, и простые жители», — сказал он.

Новые выборы главы Приморья назначены на 16 декабря. На проведение повторного голосования из бюджета региона будет выделено 291 миллион рублей.

Президент России Владимир Путин href="https://lenta.ru/news/2018/09/26/primorie_vybory/" target="_blank">перевел Кожемяко на эту должность с поста главы Сахалинской области. Политик заявил, что готов принять на себя управление регионом и намерен улучшить ситуацию в Приморье. Он будет участвовать в голосовании как самовыдвиженец.

Результаты второго тура выборов в регионе были отменены из-за масштабных нарушений. В первом туре никто из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер.

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