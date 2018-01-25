Eni опровергла информацию о прекращении бурения скважины в Черном море

Итальянская Eni не прерывала бурение с «Роснефтью» скважины в Черном море. Об этом заявила «Интерфаксу» председатель совета директоров Eni Эмма Марчегалья.

В итальянской компании уточнили, что внимательно следят за тем, чтобы ее работа не противоречила санкциям США и ЕС.

«Хотела бы прояснить, что бурение разведочной скважины в Черном море идет по плану», — сообщила она.

27 октября прошлого года «Роснефть» из-за санкций приостановила один из проектов на шельфе Черного моря. Выступая на пленарной сессии на форуме в Давосе, Марчегалья отметила, что из-за санкций Eni оказалась в ситуации неопределенности по работе в России. «Поэтому мы попытаемся понять лучше, что делать, потому что ситуация неопределенности создает некоторые проблемы. Мы должны быть абсолютно привержены исполнению санкций, потому что у нас листинг в США. Поэтому санкции однозначно влияют на ситуацию», — заявляла топ-менеджер.

В «Роснефти» также подтвердили, что бурение скважины на структуре Мария Западно-Черноморской площади продолжается.

В декабре «Роснефть» в партнерстве с Eni начала бурение на структуре Мария. Бурение скважины ведет полупогружная буровая установка Scarabeo-9. Расчетная глубина скважины — 6125 метров, глубина моря в районе бурения — 2125 метров.

